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Как украинским "шумахерам" приносят письма счастья: в МВД показали поучительное видео

STYLERАвто    06.06.2020 - 07:57
Как украинским "шумахерам" приносят письма счастья: в МВД показали поучительное видео
Автофиксация нарушений ПДД в Украине (коллаж РБК-Украина)

После запуска автофиксации нарушений ПДД полицейские вручили под видеозапись первые постановления

В Украине полноценно заработала система автофиксации нарушений ПДД, и за 5 дней камеры зафиксировали первых "шумахеров", превышающих допустимую скорость, а патрульные полицейские вместе с почтальонами "Укрпочты" вручили постановления.

Процесс сняли на видео, чтобы продемонстрировать на практике первые результаты работы камер на дорогах Киева и области. Заместитель главы МВД Антон Геращенко опубликовал ролик в своем Facebook.

На кадрах показано вручение постановлений о превышении скорости двум нарушителям.

В первом случае водитель проехал со скоростью 102 км/ч, а во втором - 129 км/ч. При этом разрешенная составляет 50 км/ч.

"По указанным адресам регистрации проживали их родственники, которые и расписались о получении писем-уведомлений об административном правонарушении", - рассказал Геращенко.

Также он отметил, что во втором случае нарушитель знал о своем "переборе" - мужчина проверил себя на сайте и успел заплатить штраф через Сервис проверки административных правонарушений в области безопасности дорожного движения зафиксированных в автоматическом режиме (bdr.mvs.gov.ua).

"Вот так, шаг за шагом, мы будем наводить порядок на украинских дорогах!" - пообещал Геращенко.

Видео: Автофиксацию нарушений ПДД показали на практике - полицейские лично принесли постановления о превышении скорости

Ранее мы писали о том, что украинским водителям начнут рассылать "письма счастья" с 1 июня и рассказывали, как и за что будут штрафовать.

Также можно прочитать о том, как обжаловать штраф при автофиксации нарушений ПДД.

Добавим, что в Украине планируют штрафовать водителей, пассажиров и велосипедистов без светоотражателей.

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Автор: Владимир Костырин

Теги Новости Украины штрафПДДводителинарушения
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