Под Киевом депутат сбил насмерть участника АТО и его отца: все детали

Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник, 6 мая, около 18:00 на дороге между Яготином и селом Сотниковка в Киевской области. Пьяный водитель Chevrolet Niva выехал на встречку и снес мотоцикл Jawa. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции области.

В результате аварии пассажир и водитель мотоцикла погибли на месте. Ими оказались 57-летний отец с 32-летним сыном.

А за рулем Chevrolet Niva находился 32-летний житель Яготина, депутат городского совета. На момент ДТП уровень алкоголя в крови депутата составлял 2,0 промилле.

ДТП под Киевом - депутат сбил насмерть двух человек (kv.npu.gov.ua)

На месте происшествия работали следователи, эксперты-криминалисты и медики. Устанавливаются все обстоятельства смертельного ДТП.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Позже стало известно, что трагедия унесла жизнь ветерана АТО 32-летнего Александра Омеляшко и его отца. Александр сражался за независимость Украины в составе батальона "Киевская Русь".

ДТП под Киевом - депутат сбил насмерть двух человек (Александр Омеляшко в центре, фото: facebook.com)

Пользователи сети шокированы трагедией, которую вызвало пьянство за рулем. Они активно комментируют новость.

"Ну что, нормуль слегка прибухивать за рулем?"

"Он еще и депутат такой же, как и водила. Народный алкаш, одним словом..."

"Вот Вам и пример как жить... Нах*ярился водяры и за руль, убивать и калечить";

"Бухнуло на работе и ехало домой";

"Алконавт недобитый!"

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