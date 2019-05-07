Під Києвом депутат збив на смерть учасника АТО і його батька: всі деталі

ДТП в Київській області сталася через пиятику за кермом
Дорожньо-транспортна пригода сталася в понеділок, 6 травня, близько 18:00 на дорозі між Яготином та селом Сотниківка в Київській області. П'яний водій Chevrolet Niva виїхав на зустрічку і зніс мотоцикл Jawa. Про це повідомив відділ комунікації поліції області.
У результаті аварії пасажир і водій мотоциклу загинули на місці. Ними виявилися 57-річний батько із 32-річним сином.
А за кермом Chevrolet Niva перебував 32-річний мешканець Яготина, депутат міської ради. На момент ДТП рівень алкоголю в крові депутата складав 2,0 проміле.
ДТП під Києвом - депутат збив насмерть двох людей (kv.npu.gov.ua)
На місці події працювали слідчі, експерти-криміналісти, та медики. Встановлюються всі обставини смертельної ДТП.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.
Пізніше стало відомо, що трагедія забрала життя ветерана АТО 32-річного Олександра Омеляшко і його батька. Олександр боровся за незалежність України у складі батальйону "Київська Русь".
ДТП під Києвом - депутат збив на смерть двох людей (Олександр Омеляшко в центрі, фото: facebook.com)
Користувачі мережі шоковані трагедією, яку спричинила пиятика за кермом. Вони активно коментують новину.
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