Красавчик: в сети поддержали иностранца, избившего женщин в Киеве (видео)

Избиение произошло в подземном переходе Киева

Иностранец избил двух женщин ромской национальности в одном из подземных переходов Киева. Предполагается, что женщины пытались его обворовать, сообщает Киев Оперативный в Facebook.

В сеть попало видео, где мужчина вступил в разборки из-за своего имущества. Он напал на женщин, избивая их руками и ногами, а те кричали "Помогите!" и пытались сбежать от агрессора.

Избиение женщин иностранцем в Киеве сняли на видео (facebook.com/pg/KyivOperativ)

Пользователи сети поддержали иностранца, который таким образом наказал наглых воровок, с которыми не может справиться полиция. Его назвали "красавчиком" и написали, что он "мало дал".

"Так должен делать каждый в подобной ситуации!" - считает Vyacheslav Nikolaenko.

"Наглядный пример, как иностранцы решают свои проблемы, а не ходят обворованными, и рассказывают что правоохранительная система не работает. А крышеватели этих бандитов пугают какими-то там международными защитниками", - высказался Viktor Marchuk.

"Красавчик, надо было еще остальным по щам надавать!" - предложил Женя Жменко.

"А что еще остается делать, если полиция бездействует", - негодует Vladyslav Volosozhar.

"Вор зовет полицию. Кричала что беременна (что не факт), а разве можно беременным "работать" на такой опасной "работе"?" - написал Oleksandr Zasymovych.

Ранее мы сообщали, что под Киевом маршрутчик зверски избил пассажира за то, что тот потребовал вернуть ему сдачу за проезд. У мужчины открытая черепно-мозговая трамва и сложный перелом челюсти.

Также мы писали, что в Волынской области священник избил двух женщин, за что получил год ограничения свободы.