Кровь везде: киевлянин зверски избил соседа за громкую музыку (видео 18+)

Нападавший обманом попал в квартиру соседа и жестоко с ним расправился

Сосед жестоко избил молодого мужчину за громкую музыку днем. Инцидент произошел в воскресенье, 10 марта, в Оболонском районе Киева по адресу улица Калнышевского, 14. Видео опубликовала в Facebook Елена Лизина.

В ролике видно, что девушка позвонила в квартиру, а ее спутник в это время прятался за дверью. Затем мужчина ворвался в квартиру и начал избивать соседа прямо в там, а затем продолжил расправу в общем коридоре. Он многократно ударил его ногой по голове.

"Ну что, наслушался музыку, я тебя спрашиваю", - нападавший устроил "допрос" лежащему на полу мужчине.

Пользователи сети оставили множество комментариев под видео. В избитом парне узнали некого Эдика, который изводит соседей громкой музыкой. А нападавший - это отец маленькой девочки из соседней квартиры.

"Видео тянет на криминал ст. 121 от 5 - 8 лет. Женщина соучастник преступления + спланированное нападение с проникновение в частную собственность", - написал Alex Panchenko.

"Увы, сколько еще должно случиться резонансных событий, чтобы наша власть постаралась внести изменения в законодательство, то есть усовершенствования", - поделилась мнением Дарья Решетюк.

"Самый эффективный способ! В наше время это уже в порядке вещей... Ибо люди не понимают нормальное общение, к сожалению. Приходится, ничего не поделаешь..." - считает Алик Борода.

"Настоящий мужик. Уважаю и поддерживаю. С быдлом только так и нужно, никак не иначе..." - считает Ivan Ivanov.

Сосед избил парня за громкую музыку в Киеве (видео: facebook.com/elenalizina90)

К слову, в Сумах подростки учинили жестокую расправу над мужчиной - они повалили его на землю и жестоко избили.

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