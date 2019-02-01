Кровавый суд: фигурант покушения на Мазура вскрыл вены во время заседания

Коллаж РБК-Украина

В С14 считают, что подозреваемый просто тянет время

В пятницу, 1 февраля, фигурант покушения на Сергея Мазура, координатора националистической организации С14, Рустам Бадьянов порезал себе вены прямо в Святошинском районном суде Киева, где проходит слушание по резонансному делу. Об этом сообщается на странице С14 в Facebook.

Инцидент произошел около 17:00 в зале заседания.

"Бадьянов вскрыл себе вены. Это тот, кто гранату давал для убийства. Тянет время для своих соучастников", - говорится в сообщении.

Позже на странице организации появилось сообщение, что заседание продолжается, несмотря на произошедшее.

"Еще ни одному из фигурантов не было продолжение содержания под стражей. А Бадьянов вдруг себя порезал. Возможно, понимает, что это лучший вариант, чем выйти на свободу", - написано на странице.

Скриншот поста: facebook.com/c14.news.reserve

Кстати, Ранее организация сообщала, что судья заинтересован в том, чтобы подозреваемые могли выйти под домашний арест и сбежать из Украины.

Фото: facebook.com/c14.news.reserve

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