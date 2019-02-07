Лицо "всмятку": подробности нападения на фельдшера "скорой" под Харьковом

Коллаж РБК-Украина

Цыганская семья вызвала скорую к беременной женщине

7 февраля в селе Морозовка мужчина жестоко избил сотрудника "скорой", которая приехала на вызов к его беременной жене. Об этом сообщает местный ресурс "057.UA".

Инцидент произошел в Балаклейском районе Харьковской области. Директор "неотложки" рассказал, что мужчина, ударивший фельдшера скорой помощи, был в неадекватном состоянии.

Когда медики подъехали к дому и подошли к двери, мужчина из семьи ромов без претензий ударил фельдшера головой в лицо, а затем продолжил избивать. Он сделал это якобы из-за опоздания бригады медиков.

С помощью "тревожной кнопки" медики вызвали полицейских, которые прибыли и задержали нападавшего. У фельдшера диагностировали сотрясение головного мозга и переломом костей носа. Его доставили в Областную клиническую больницу.

Стало известно, что "скорая" прибыла на вызов по поводу осложнению беременности уже через 13 минут.

К слову, в Киеве водитель жестоко избил школьника, который попал снежкой в его автомобиль.

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