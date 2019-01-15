Лобовое столкновение: возле Збаража столкнулись КамАЗ и фура

Коллаж РБК-Украина

Местный житель рассказал подробности аварии и высказал предположение о том, что стало ее причиной

В Збаражском районе произошла авария с участием автомобиля КамАЗ и фуры. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Тернопольской области.

ДТП произошло во вторник, 15 января, около 13 часов возле села Ивашковцы Збаражского района. Как сообщили в полиции, водитель фуры не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем КамАЗ. Столкновение произошло практически "лоб в лоб".

В результате аварии, от фуры оторвалась кабина, а сам автомобиль улетел в кювет. Водитель фуры сильно пострадал и его доставили в больницу с травмами средней тяжести.

Водитель автомобиля КамАЗ не пострадал. У обоих водителей взяли кровь для проверки на алкоголь. На месте происшествия сейчас работают сотрудники правоохранительных органов.

Фото: tp.npu.gov.ua

Житель Тернополя, который в это время возвращался из командировки, сообщил, что причиной ДТП мог стать шквальный ветер. Об этом он рассказал в комментарии для издания "20 минут".

"Я возвращался из командировки в Тернополь и увидел аварию. Она произошла на отрезке между поворотом на Чернихивцы –Збараж и рестораном "Стожары". По моему мнению, вероятная причина – шквальный ветер. Дует с поля так, что тяжело на дороге удержаться. Водитель одного из авто не удержал машину, и она вылетела на встречную", - рассказал тернополянин и добавил, что в том отрезке дорога почищена, хотя немного снега присутствует.

Фото: te.20minut.ua

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