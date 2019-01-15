Лобове зіткнення: біля Збаража зіткнулися КамАЗ і фура

Колаж РБК-Україна

Місцевий житель розповів подробиці аварії і висловив припущення про те, що стало її причиною

У Збаразькому районі сталася аварія з участю автомобіля КамАЗ і фури. Про це повідомили в прес-службі Національної поліції в Тернопільській області.

ДТП сталося у вівторок, 15 січня, близько 13 години біля села Ивашківці Збаразького району. Як повідомили в поліції, водій фури не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем КамАЗ. Зіткнення сталося практично "лоб в лоб".

В результаті аварії, від фури відірвалася кабіна, а сам автомобіль вилетів у кювет. Водій фури сильно постраждав і його доставили в лікарню з травмами середньої тяжкості.

Водій автомобіля КамАЗ не постраждав. У обох водіїв взяли кров для перевірки на алкоголь. На місці події зараз працюють співробітники правоохоронних органів.

Фото: tp.npu.gov.ua

Житель Тернополя, який в цей час повертався з відрядження, повідомив, що причиною ДТП міг стати шквальний вітер. Про це він розповів у коментарі для видання "20 хвилин".

"Я повертався з відрядження в Тернопіль і побачив аварію. Вона сталася на відрізку між поворотом на Черніхивці –Збараж і рестораном "Стожари". На мою думку, ймовірна причина – шквальний вітер. Дме з поля так, що важко на дорозі утриматися. Водій одного з авто не втримав машину, і вона вилетіла на зустрічну", - розповів тернополянин і додав, що в тому відрізку дорога почищена, хоча трохи снігу присутньо.

Фото: te.20minut.ua

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що під Києвом ВАЗ збив маму з дитиною прямо на пішохідному переході.

А також розповідали про те, що у Вінницькій області сталося потрійне ДТП за участю бензовоза.