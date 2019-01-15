ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Лобове зіткнення: біля Збаража зіткнулися КамАЗ і фура

STYLERПодії    15.01.2019 - 16:58
Лобове зіткнення: біля Збаража зіткнулися КамАЗ і фура
Колаж РБК-Україна

Місцевий житель розповів подробиці аварії і висловив припущення про те, що стало її причиною

У Збаразькому районі сталася аварія з участю автомобіля КамАЗ і фури. Про це повідомили в прес-службі Національної поліції в Тернопільській області.

ДТП сталося у вівторок, 15 січня, близько 13 години біля села Ивашківці Збаразького району. Як повідомили в поліції, водій фури не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем КамАЗ. Зіткнення сталося практично "лоб в лоб".

В результаті аварії, від фури відірвалася кабіна, а сам автомобіль вилетів у кювет. Водій фури сильно постраждав і його доставили в лікарню з травмами середньої тяжкості.

Водій автомобіля КамАЗ не постраждав. У обох водіїв взяли кров для перевірки на алкоголь. На місці події зараз працюють співробітники правоохоронних органів.

 

Фото: tp.npu.gov.ua

Житель Тернополя, який в цей час повертався з відрядження, повідомив, що причиною ДТП міг стати шквальний вітер. Про це він розповів у коментарі для видання "20 хвилин".

"Я повертався з відрядження в Тернопіль і побачив аварію. Вона сталася на відрізку між поворотом на Черніхивці –Збараж і рестораном "Стожари". На мою думку, ймовірна причина – шквальний вітер. Дме з поля так, що важко на дорозі утриматися. Водій одного з авто не втримав машину, і вона вилетіла на зустрічну", - розповів тернополянин і додав, що в тому відрізку дорога почищена, хоча трохи снігу присутньо.

 

Фото: te.20minut.ua

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що під Києвом ВАЗ збив маму з дитиною прямо на пішохідному переході.

А також розповідали про те, що у Вінницькій області сталося потрійне ДТП за участю бензовоза.

За добу в Україні сталися більше 600 ДТП За фактом ДТП з мікроавтобусом під Чугуєвом поліція відкрила справу
Новини України Тернопольская областьДТПавария
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся