Люди сами бегали в аптеку: в киевской больнице мужчина умер прямо в очереди

В Киеве в больнице мужчина умер в очереди к врачу (коллаж РБК-Украина)

В киевской больнице произошла трагедия

В Киеве мужчина умер в больнице в очереди на прием к врачу после того, как ему внезапно стало плохо. Оказать первую неотложную помощь в медицинском учреждении никто не смог.

Трагедия произошла 13 февраля утром в Киевской городской клинической больнице №10 (по адресу пр-т Голосеевский, 59-Б). Об этом рассказала очевидец ЧП Елена Кагал на своей Facebook-странице.

По ее словам, около половины девятого у 40-летнего мужчины прямо в очереди на гастроскопию (обследование желудка и кишечника) резко ухудшилось самочувствие.

"Через минуту он синеет. На весь этаж, где, к слову, сидят кардиологи, не нашлось ни одного врача, который бы мог оказать первую помощь. Не нашлось и во всем 11-этажном здании. Никого. За лекарствами первой помощи в аптеки бегали люди из очереди. "Скорую" ждали 30 минут", - негодует жительница Киева.

Женщина также подчеркнула, что врачи в поликлинике ничем помочь не смогли и объяснили, что просто нечем.

Медики "скорой" после приезда только констатировали смерть.

В Киеве в больнице мужчина умер в очереди к врачу (Фото: скрин facebook.com)

Нужно сказать, что чуть более полугода назад в Киеве произошел похожий трагический инцидент - пожилая женщина умерла во время ожидания своей очереди в Консультативно-диагностическом центре в Соломенском районе. Ей внезапно стало плохо и она скончалась прямо на месте. Родные погибшей рассказали, что у нее не было каких-либо серьезных заболеваний, а к врачу она пошла из-за жалоб на слабость, которую она чувствовала накануне смерти.