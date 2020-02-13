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Люди самі бігали до аптеки: у київській лікарні чоловік помер прямо в черзі

STYLERПодії    13.02.2020 - 15:27
Люди самі бігали до аптеки: у київській лікарні чоловік помер прямо в черзі
У Києві в лікарні чоловік помер у черзі до лікаря (колаж РБК-Україна)

У київській лікарні сталася трагедія

У Києві чоловік помер у лікарні в черзі на прийом до лікаря після того, як йому раптово стало погано. Надати першу невідкладну допомогу в медичному закладі ніхто не зміг.

Трагедія сталася 13 лютого вранці в Київській міській клінічній лікарні №10 (за адресою пр-т Голосіївський, 59-Б). Про це розповіла очевидець НП Олена Кагал на своїй Facebook-сторінці.

За її словами, близько половини дев'ятого у 40-річного чоловіка прямо у черзі на гастроскопію (обстеження шлунку і кишківника) різко погіршилося самопочуття.

"Через хвилину він синіє. На весь поверх, де, до речі, сидять кардіологи, не знайшлося жодного лікаря, який би міг надати першу допомогу. Не знайшлося і в усій 11-поверховій будівлі. Жодного. За ліками першої допомоги в аптеки бігали люди з черги. "Швидку" чекали 30 хвилин", - обурюється мешканка Києва.

Жінка наголосила, що лікарі в поліклініці нічим допомогти не змогли і пояснили, що просто нічим.

Медики "швидкої" після приїзду лише констатували смерть.

Люди самі бігали до аптеки: у київській лікарні чоловік помер прямо в черзі

В Києві в лікарні чоловік помер у черзі до лікаря (Фото: скрін facebook.com)

Треба сказати, що трохи більше півроку тому в Києві стався схожий трагічний інцидент - літня жінка померла під час очікування своєї черги в Консультативно-діагностичному центрі у Солом'янському районі. Їй раптово стало погано і вона померла прямо на місці. Рідні загиблої розповіли, що у неї не було якихось серйозних захворювань, а до лікаря вона пішла через скарги на слабкість, яку вона відчувала напередодні смерті.

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