Мама вызвала "скорую" на следующий день: под Одессой умерла девочка от тяжелых ожогов

Под Одессой умерла девочка в больнице, куда она поступила несколько дней назад с тяжелыми ожогами 4-й степени 35% тела. Травмы оказались несовместимые с жизнью.

О трагедии волонтер Катерина Ножевникова рассказала в своем Facebook. Руководитель благотворительного фонда "Корпорация монстров" собирала средства от неравнодушных на лечение ребенка.

После ужасной трагедии эти деньги будут направлены на лечение других подопечных фонда.

Отмечается, что теперь матери девочки грозит уголовное наказание по ст. 136 УК (неоказание помощи малолетнему, заведомо находящемуся в опасном для жизни состоянии). За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет.

По словам Ножевниковой, женщина после инцидента вызвала "скорую" только на следующий день - якобы она собирала для этого деньги у соседей.

"Мама, воспитывающая троих детей одна (5,7,9 лет). Папа, которые приезжает раз в два года, а потом о нем не слышно ничего. Выплата от государства 4200 грн на всех детей за многодетность и мать одиночку", - так описала волонтер семью, в которой произошла трагедия.

Девочка сильно пострадала, когда играла со спичками - загорелась ее майка из синтетики. Мама ребенка не знала, как оказывать первую помощь.

"Горящую майку сняли вместе с кожей. "Скорую" помощь мама вызвала на следующее утро (как обычно объяснение - не было денег. Собрала по соседям деньги и вызвала). Мне каждый раз хочется головой об стену от этих объяснений ударится. Истории о "страшной скорой", которая не возьмет без денег - это уже полный бред, который распространяют любители "вокруг полная зрада". Не первый случай у нас. Последняя закончилась смертью 2-х летней Ани. Родители две недели дома лечили. А всего-то чашка кипятка была там", - рассказала Ножевникова.

Когда девочку все таки привезли в больницу в ожоговое отделение, она была в критическом состоянии. На первоочередные лекарства для Кати было нужно 12 тысяч гривен, и волонтеры за несколько часов собрали 23 тысячи.

Что делать, если ребенок получил ожог

устраните действие термического фактора охладите участок кожи при помощи влажного компресса или проточной воды наложите чистую сухую повязку (без мазей и растворов!) на обожженную поверхность вызывайте карету скорой медицинской помощи по телефону 103.

Медики напоминают, что несвоевременное обращение за медицинской помощью ребенку с ожогом замедляет заживление ожоговых ран и приводит к образованию грубых обезображивающих рубцов, а при обширных ожогах ухудшает прогноз на жизнь ребенка.

Напомним, что недавно в больнице Луцка загадочно умерла пятилетняя девочка, и родители в смерти ребенка винят врачей.

Ранее сообщалось, что в громком деле горе-матери, которая заморила детей голодом, произошел новый поворот.