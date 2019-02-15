Маневр был внезапный: в Киеве полицейские спровоцировали ДТП (фото)

ДТП с полицией в Киеве (фото: РБК-Украина)

В течение пяти минут на место ДТП съехалось "куча полиции"

В Дарницком районе Киева полицейский автомобиль стал виновником дорожно-транспортного происшествия. Об этом Styler рассказал потерпевший в результате аварии житель столицы.

По его словам, "копы" двигались по крайней левой полосе. За автомобилем полиции ехало такси с пассажирами (одним из них и был рассказчик).

"Резко включив проблесковый маячок, полицейская машина свернула в правую полосу, а затем повернула на 90 градусов резко влево (перпендикулярно полосе движения). Водитель такси среагировал, затормозил. Но поскольку маневр полиции был внезапный - полицейская машина выехала на полосу буквально в 5-10 метрах перед такси - случилось ДТП", - рассказал киевлянин.

По его словам, "в течении буквально пяти минут там было уже куча полиции".

"Чтобы так быстро приезжали - я еще не видел", - сказал он и добавил, что водителю такси "копы" стали предлагать признать обоюдную вину.

ДТП с полицией в Киеве (фото: РБК-Украина)

К счастью, пассажиры такси серьезных травм не получили и отделались легким шоком.

Напомним, ранее мы писали о том, что киевлянин устроил пьяную аварию и захотел изнасиловать "копов".