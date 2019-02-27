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В машине с незнакомкой: загадочная смерть молодой пары под Винницей

STYLERПроисшествия    27.02.2019 - 16:04
В машине с незнакомкой: загадочная смерть молодой пары под Винницей
ЧП под Винницей - мужчина и женщина задохнулись в авто (коллаж РБК-Украина)

Женатого мужчину нашли в авто с 18-летней девушкой

В городе Хмельник Винницкой области произошла трагедия - 31-летний мужчина и 18-летняя женщина погибли в салоне авто. По предварительной информации смерть наступила из-за отравления выхлопными газами, передает "33-й канал".

Молодую пару в салоне иномарки обнаружил владелец гаража, он и вызвал полицию. Известно, что мужчина сидел на водительском сидении, а девушка - на пассажирском. Предварительно установлено, что газы могли попасть в салон авто через неисправную выхлопную трубу или обогревательную систему. В полиции сообщили, что следов взлома или насильственной смерти не обнаружено.

31-летний погибший, Иван, работал водителем молоковоза на местном предприятии, был женат и имел сына. Также известно, что погибшая 18-летняя девушка не была женой Ивана.

Напомним, в Тернопольской области неожиданно умер девятилетний мальчик, который незадолго до смерти переболел ОРВИ.

Также мы писали, что в Камянко-Бугском районе Львовской области внезапно умерла 15-летняя школьница, которая до этого жаловалась на головную боль.

 

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