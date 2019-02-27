В машине с незнакомкой: загадочная смерть молодой пары под Винницей

Женатого мужчину нашли в авто с 18-летней девушкой

В городе Хмельник Винницкой области произошла трагедия - 31-летний мужчина и 18-летняя женщина погибли в салоне авто. По предварительной информации смерть наступила из-за отравления выхлопными газами, передает "33-й канал".

Молодую пару в салоне иномарки обнаружил владелец гаража, он и вызвал полицию. Известно, что мужчина сидел на водительском сидении, а девушка - на пассажирском. Предварительно установлено, что газы могли попасть в салон авто через неисправную выхлопную трубу или обогревательную систему. В полиции сообщили, что следов взлома или насильственной смерти не обнаружено.

31-летний погибший, Иван, работал водителем молоковоза на местном предприятии, был женат и имел сына. Также известно, что погибшая 18-летняя девушка не была женой Ивана.

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