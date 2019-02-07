Могла заразить детей туберкулезом: все детали резонансного скандала в садике

Фото: Туберкулез на Полтавщине (коллаж РБК-Украина)

Подробности "скандала" выяснили местные журналисты

В Лубнах Полтавской области чуть не развернулся скандал из-за того, что в местном детсаду "Березка" несколько детей поставили на учет в туберкулезном диспансере. Это сделали после того, как у одного из сотрудников детского сада обнаружили открытую форму туберкулеза.

По словам местной журналистки Анастасии Ляшенко, 200 детям заведения срочно провели пробу Манту. Весь персонал также прошел флюорографическое обследование.

По информации от местных врачей, больная сотрудница детсада не имела контактов с коллегами и детьми еще с начала года, потому что была на то время в отпуске. Профосмотр она также прошла своевременно, пишет местное издание "Лубенщина".

Фото: Всем детям детсада провели пробу Манту (pixabay.com)

Также эта женщина, начиная с октября прошлого 2018 года, находилась под наблюдением врачей в связи с беременностью. В Лубнах предполагают, что болезнь вспыхнула у нее так внезапно из-за ослабления иммунитета и из-за активизации возбудителя туберкулеза.

Еще накануне, получив предварительные выводы специалистов-фтизиатров, в учреждении было объявлено о необходимости проведения внепланового обследования всех воспитанников и работников.

"Скандала нет, всем провели флюорографию"

Styler связался с местной журналисткой Юлией Антонец, чтобы узнать подробности событий.

Оказалось, что распространенная информация не соответствует действительности, и скандала на самом деле никакого нет.

"Только что в телефонном разговоре главный врач диспансера Марина Гребенюк сообщила, что никакого скандала нет, работники обследованы, все сделали флюорографию - чистые. Детям провели соответственно реакцию Манту, и тоже все в пределах стандарта. Да, часто при пробах Манту реакция бывает резкой, но это не всегда свидетельствует о наличии болезни. То есть чего-то такого, что выходило бы за пределы нормы, пока нет", - комментирует Юлия Антонец, корреспондент издания "Лубенщина".

По словам главного врача диспансера, часто при пробах Манту реакция бывает резкой, но это не всегда свидетельствует о наличии болезни. Заразиться туберкулезом рискует практически любой. Например, в общественном транспорте и любых публичных местах.

Напомним, ранее Укрпочта попала в очередной языковой скандал, во время которого даже пришлось вызвать полицию.

Также ранее сообщалось, что в детсаду Одессы разгорелся новий языковой скандал. Там родители детей возмутились, что все утренники проводятся в этом учреждении на русском языке.