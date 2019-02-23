Надругались над флагом Украины: отморозки получили по заслугам

Двух грабителей, надругавшихся над флагом Украины, в одном из кафе Коломыи, искали с сентября 2017 года

В сентябре 2017 года в одном из кафе в Коломые трое местных жителей совершили надругательство над флагом Украины. Коломыйские правоохранители задержали двух мужчин, которых длительное время разыскивали по обвинению в надругательстве над государственным флагом, избиении и ограблении посетителя кафе. Об этом пишет сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

Как сообщается, в сентябре 2017 года в Коломые трое местных жителей находясь в состоянии алкогольного опьянения совершили дебош в кафе, цеплялись к обслуживающему персоналу и посетителей. При этом один из них совершил надругательство над флагом Украины, который владельцу заведения подарили участники Майдана и воины АТО.

Надругательство над флагом Украины (фото: if.npu.gov.ua)

После надругательства над имуществом кафе злоумышленник развязал конфликт с молодым посетителем питейного заведения. Выйдя за ним на улицу, выпившие мужчины силой усадили в свой автомобиль, избили и сорвали с шеи золотую цепочку, которую сразу сдали в ломбард.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий коломыйская полиция установила личности этих злоумышленников, ранее судимых за совершение имущественных преступлений. Однако подозреваемые длительное время скрывались от следствия, поэтому их объявили в розыск.

Надругательство над государственным флагом в Коломые (фото: if.npu.gov.ua)

Двум задержанным объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ст. 296 (Хулиганство), ст. 186 (Грабеж), ст. 338 (Надругательство над государственным флагом) уголовного кодекса Украины, в суде выбрали мэру пресечения. Сейчас продолжается розыск их сообщника.

Напомним, что в Кривом Роге жестко наказали любителя "русского мира". Мужчина помочился на флаг.

К слову, во Львовской области вандала, который сжег флаг Украины, посадили на полгода.