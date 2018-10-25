Наводнение вышло из-под контроля: в Краснодарском крае затопило более тысячи домов

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В Краснодарском крае России из-за сильных ливневых дождей оказались затопленными 1667 домов, разрушен мост и погибло два человека. Об этом сообщает ТСН.

Краснодарский край атаковал мощный циклон с сильными дождями. Сильнее всего пострадал город Туапсе. Там ввели из-за непогоды режим чрезвычайной ситуации.

"В результате прохождения циклона по территории Краснодарского края, сопровождающееся выпадением обильных осадков в виде дождя (116 мм за 6 часов), произошло частичное затопление территории МО Туапсинский район: н.п. Шаумян, Цыпка, Горный, Кривеньковская, город Туапсе, железнодорожные станции Гойтх и Пшиш, перегон Туапсе-Апшеронск, участок автодороги Индюк - Кривенковская", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС России.

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Также сообщается, что в селе Цыпка был разрушен автодорожный мост, а из-за схода селей на станции Чилипсы и перегоне Греческий-Кривеньковская прекращено железнодорожное сообщение.

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В Туапсинском районе начался транспортный коллапс, так как спецтехника не может добраться, чтобы начать ликвидировать последствия наводнения, сообщают в Telegram-канале Mash.

В зоне подтопления оказалось 1662 дома, около 300 человек удалось эвакуировать. На федеральной трассе Джубга-Сочи парализовано движение из-за обвала грунта. Сообщается о двух погибших.

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Улицы превратились в бурные горные реки, которые сносят все на своем пути – автомобили, людей и уличные холодильники.

В сети сообщают, что у местных жителей начались перебои с питьевой водой и продуктами.

И прогнозы синоптиков пока неутешительные – в ближайшие два дня в Краснодарском крае будут идти дожди.

Скриншот фото (ТСН)

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Видео: РБК-Украина