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Повінь вийшла з-під контролю: у Краснодарському краю затопило більше тисячі будинків

STYLERПодії    25.10.2018 - 14:15

Відео: YouTube/Новини Сочі

У Краснодарському краю Росії через сильні зливові дощі виявилися затопленими 1667 будинків, зруйновано міст і загинуло дві людини. Про це повідомляє ТСН.

Краснодарський край атакував потужний циклон із сильними дощами. Найсильніше постраждало місто Туапсе. Там ввели через негоду режим надзвичайної ситуації.

"В результаті проходження циклону на території Краснодарського краю, що супроводжується випаданням рясних опадів у вигляді дощу (116 мм за 6 годин), сталося часткове затоплення території МО Туапсинський район: н. п. Шаумян, Ципко, Гірський, Кривеньковская, місто Туапсе, залізничні станції Гойтх і Пшиш, перегін Туапсе-Апшеронськ, ділянка автодороги Індик - Кривенковська", - йдеться в повідомленні прес-служби МНС Росії.

Відео: YouTube/Равшан Мамаджанов

Також повідомляється, що в селі Ципко був зруйнований автодорожній міст, а через сходження селів на станції Чилипси і перегоні Грецька-Кривеньковська припинено залізничне сполучення.

Відео: YouTube/Заур Тешев

В Туапсинському районі почався транспортний колапс, так як спецтехніка не може добратися, щоб почати ліквідовувати наслідки повені, повідомляють у Telegram-каналі Mash.

Повінь вийшла з-під контролю: у Краснодарському краю затопило більше тисячі будинківУ зоні підтоплення опинилося 1662 будинку, близько 300 людей вдалося евакуювати. На федеральній трасі Джубга-Сочі паралізовано рух через обвал ґрунту. Повідомляється про двох загиблих.

Відео: YouTube/Три сокири 777

Вулиці перетворились на бурхливі гірські річки, які зносять усе на своєму шляху – автомобілі, людей та вуличні холодильники.

У мережі повідомляють, що у місцевих жителів почалися перебої з питною водою і продуктами.

Повінь вийшла з-під контролю: у Краснодарському краю затопило більше тисячі будинківІ прогнози синоптиків поки невтішні – у найближчі два дні в Краснодарському краї будуть йти дощі.

 

Скріншот фото (ТСН)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що гавайський острів зник з лиця землі після урагану.

А також розповідали про те, що ураган "Вілла" в Тихому океані досяг максимальної категорії.

Відео: РБК-Україна

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