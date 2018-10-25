Повінь вийшла з-під контролю: у Краснодарському краю затопило більше тисячі будинків

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У Краснодарському краю Росії через сильні зливові дощі виявилися затопленими 1667 будинків, зруйновано міст і загинуло дві людини. Про це повідомляє ТСН.

Краснодарський край атакував потужний циклон із сильними дощами. Найсильніше постраждало місто Туапсе. Там ввели через негоду режим надзвичайної ситуації.

"В результаті проходження циклону на території Краснодарського краю, що супроводжується випаданням рясних опадів у вигляді дощу (116 мм за 6 годин), сталося часткове затоплення території МО Туапсинський район: н. п. Шаумян, Ципко, Гірський, Кривеньковская, місто Туапсе, залізничні станції Гойтх і Пшиш, перегін Туапсе-Апшеронськ, ділянка автодороги Індик - Кривенковська", - йдеться в повідомленні прес-служби МНС Росії.

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Також повідомляється, що в селі Ципко був зруйнований автодорожній міст, а через сходження селів на станції Чилипси і перегоні Грецька-Кривеньковська припинено залізничне сполучення.

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В Туапсинському районі почався транспортний колапс, так як спецтехніка не може добратися, щоб почати ліквідовувати наслідки повені, повідомляють у Telegram-каналі Mash.

У зоні підтоплення опинилося 1662 будинку, близько 300 людей вдалося евакуювати. На федеральній трасі Джубга-Сочі паралізовано рух через обвал ґрунту. Повідомляється про двох загиблих.

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Вулиці перетворились на бурхливі гірські річки, які зносять усе на своєму шляху – автомобілі, людей та вуличні холодильники.

У мережі повідомляють, що у місцевих жителів почалися перебої з питною водою і продуктами.

І прогнози синоптиків поки невтішні – у найближчі два дні в Краснодарському краї будуть йти дощі.

Скріншот фото (ТСН)

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Відео: РБК-Україна