В Одессе наказали мужчину, который пытался изнасиловать девочку с ДЦП, но ее отбили прохожие

В Одессе пьяный мужчина стал приставать к 16-летней девочке с ДЦП и попытался ее изнасиловать. К счастью, крики ребенка услышали прохожие, которые поспешили на помощь и отбили несчастную от мучителя, помогли его задержать. Теперь суд вынес приговор педофилу.
Об этом говорится в обнародованном на сайте Единого реестра досудебных решений материале дела.
Сам инцидент с нападением на юную одесситку, страдающую от детского церебрального паралича, произошел в июне 2021-го около детской площадки возле жилого дома, по улице Сергея Ядова, 26 (в районе Слободки).
В материалах дела указывается, что подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стал приставать в девочке на качелях, имея "преступное намерение на совершение насильственных действий сексуального характера".
Жертва педофила была в тот момент одна - рядом не было ни взрослых, ни ее родителей, чем и воспользовался злоумышленник.
Мужчина подошел к девочке вплотную, чтобы она не убежала, и "с целью удовлетворения половой страсти", понимая, что она физически слабее, засунул руку ей под футболку и стал лапать грудь несовершеннолетней.
Потерпевшая заплакала и принялась кричать, и тогда прибежали неравнодушные граждане, чтобы защитить несчастную от насильника. Возмущенные люди также устроили "самосуд", а затем передали фигуранта полицейским. Мужчина после этого полгода провел в СИЗО.
Арестованный - уроженец села Сестриновка Казатинского района Винницкой области, не женат, без работы, ранее судим не был.
Теперь Суворовский районный суд города Одессы признал фигуранта виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.153 УК Украины, и приговорил к 5 годам лишения свободы. В этот срок было засчитано полгода, что он провел в СИЗО.
У обвиняемого есть возможность обжаловать соответствующее решение в апелляционном суде.
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