В Одессе наказали мужчину, который пытался изнасиловать девочку с ДЦП, но ее отбили прохожие

Сам инцидент с нападением на юную одесситку, страдающую от детского церебрального паралича, произошел в июне 2021-го около детской площадки возле жилого дома, по улице Сергея Ядова, 26 (в районе Слободки).

В материалах дела указывается, что подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стал приставать в девочке на качелях, имея "преступное намерение на совершение насильственных действий сексуального характера".

Жертва педофила была в тот момент одна - рядом не было ни взрослых, ни ее родителей, чем и воспользовался злоумышленник.

Мужчина подошел к девочке вплотную, чтобы она не убежала, и "с целью удовлетворения половой страсти", понимая, что она физически слабее, засунул руку ей под футболку и стал лапать грудь несовершеннолетней.

Потерпевшая заплакала и принялась кричать, и тогда прибежали неравнодушные граждане, чтобы защитить несчастную от насильника. Возмущенные люди также устроили "самосуд", а затем передали фигуранта полицейским. Мужчина после этого полгода провел в СИЗО.

Арестованный - уроженец села Сестриновка Казатинского района Винницкой области, не женат, без работы, ранее судим не был.

Теперь Суворовский районный суд города Одессы признал фигуранта виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.153 УК Украины, и приговорил к 5 годам лишения свободы. В этот срок было засчитано полгода, что он провел в СИЗО.

У обвиняемого есть возможность обжаловать соответствующее решение в апелляционном суде.