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В Одессе педофил годами насиловал школьниц, которых шантажировал интимными фото

Автор: Владимир Костырин

В Одессе мужчина насиловал девочек, которых шантажировал наличием интимных фотографий потерпевших, и угрожал показать кадры их родителям, родственникам и одноклассникам.

Об этом 31 марта передали в пресс-службе полиции Одесской области.

Злоумышленник годами совращал несовершеннолетних.

Как было установлено, в 2019 году 49-летний одессит, зарегистрировавшись в одной из соцсетей под видом юноши, начал переписываться с 13-летней школьницей, завязал дружбу с потерпевшей, и выпросил у нее пикантные фото.

После этого, имея компромат на девочку, мужчина начал ей звонить, представлялся правоохранителем, который якобы контролирует распространение в интернете порнографического контента. Он стал угрожать, что обнародует снимки, если та с ним не встретится.

Запуганная школьница позволила мужчине прийти к себе домой, когда мать была на работе, и злоумышленник изнасиловал девочку.

Подобное продолжалось почти 2 года, пока школьница не созналась во всем маме, а женщина сразу же обратилась в полицию.

Насильника задержали. В его доме в ходе обыска обнаружили мобильник и ноутбук, в которых зафиксирована переписка с шантажом и запугиванием и других девочек, а также фото- и видеоматериалы порнографического характера с участием фигуранта и несовершеннолетних.

В Одессе поймали насильника-педофила (фото: od.npu.gov.ua)

С некоторыми из них правоохранители уже связались и проводят следственные действия. По словам девушек, правонарушитель с ними познакомился тоже в интернете.

Задержанному объявили о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 152 (Изнасилование) УК.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

За содеянное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Видео: в Одессе арестовали насильника девочек

Ранее сообщалось, что под Киевом в детских садиках орудовал педофил-фотограф, и после задержания появилось видео с его признаниями.

Также мы писали о том, что во Львове начали судить пастыря-педофила, развратившего 147 детей.

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