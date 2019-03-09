В Одессе вспыхнул крупный межнациональный конфликт: все детали

Резня в Одессе 8 марта 2019 закончилась экстренной госпитализацией шести человек

Резня в Одессе 8 марта 2019 произошла возле бара Laila в центре Одессы на углу Дерибасовской и Екатерининской. По данным правоохранителей, в результате массовой драки с применением холодного оружия пострадали шесть человек. Конфликт возник между представителями разных этнических групп, рассказывают подробности в издании "Думская".

В отделе коммуникации полиции Одесской области сообщили, что в полицию поступило сообщение из одной местной больницы о том, что в медицинское учреждение были доставлены несколько человек с колото-резаными ранениями. По предварительным данным, в результате конфликта, который произошел возле одного из клубов в центре города, были ранены шестеро мужчин. Четверо из них госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести. Двое - получили медицинскую помощь амбулаторно.

"Группа представителей одной этнической группы пыталась зайти в заведение, принадлежащее представителям другой национальности. Их не пустила охрана. Завязалась драка, в которой приняли участие посетители ресторана", — рассказали в правоохранительных органах.

Как добавили в местной газете, все участники драки на момент госпитализации находились в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, инициаторы конфликта - выходцы из Кавказа.

Резня в Одессе 8 марта 2019 (видео: youtube.com/ТСН)

По данному факту полицейскими начато уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 15, ч. 2 п. 1 ст. 115 (Покушение на умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкцией по данной статье является лишение свободы от 7 до 15 лет. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия, а также лиц, которые к ней причастны.

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