Одесский блогер порезал горло в суде: его подозревают в нападении на участника ООС (видео)

Стас Домбровский (фото: facebook.com/stasdombrovskiy13)

Блогер Стас Домбровский объяснил выходку в одесском суде

В Одессе известный блогер Стас Домбровский в зале суда порезал лезвием себе шею после объявления избранной меры пресечения в виде содержания под стражей.

Инцидент произошел 31 июля в Приморском районном суде города, передали в полиции.

41-летнего Домбровского подозревают в совершении хулиганских действий, и сегодня он самостоятельно пришел в суд на рассмотрение дела, которое закончилось попыткой самоубийства. После этого мужчину госпитализировали.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Портофранковского отделения полиции. Правоохранители проводят осмотр и устанавливают обстоятельства происшествия.

Уже в больнице Домбровский объяснил свою выходку в суде "акцией" против президента Владимира Зеленского. Блогер на видео крайне резко и грубо высказался о главе государства.

Он считает, что власть сфабриковала против него уголовное дело после того, как он ночью приехал защитить друга против 10 людей, передает Pavlovsky News в Telegram-канале.

Домбровский уверяет, что ничего противозаконного не делал.

В то же время на сайте Приморского райсуда проинформировали, что блогер подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК, а именно в избиении участника операции Объединенных сил.

Сегодня следственным судьей было рассмотрено и удовлетворено ходатайство полиции о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

"В настоящее время в отношении указанного гражданина в Приморском районном суде Одессы рассматривается обвинительный акт по обвинению Д. (Домбровского) в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 130, ч. 2 ст. 345-1 УК Украины, в котором потерпевшим является известный журналист и эко-активист Б.", - говорится в сообщении.

Также указывается, что 31 июля блогеру сообщили о новом подозрении по ч.2 ст. 296 УК Украины, согласно которому 20 июля примерно в 23:40 он вместе с другим человеком возле кафе "Виват" на улице Успенской "грубо нарушая общественный порядок, громко выражаясь нецензурной бранью в адрес окружающих и угрожая применением физического насилия, намеренно причинил телесные повреждения потерпевшему П., который является участником боевых действий, в результате чего П. упал на землю и потерял сознание".

"В дальнейшем Д. (Домбровский), продолжая свои противоправные хулиганские действия, с целью подавления воли окружающих, угрожал применением слезоточивого газа", - рассказали в суде и добавили, что такие действия блогер совершал в течение 15 - 20 минут.

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