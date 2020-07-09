Под Одессой подростки убили и расчленили иностранца: отомстили за интим

В городе Белгород-Днестровский Одесской области двоих несовершеннолетних - парня и девушку - подозревают в убийстве 68-летнего гражданина Турции. В полиции говорят, что 17-летние подростки проникли в квартиру будущей жертвы и учинили жестокую расправу.

Как рассказали в полиции Одесской области, подростки убили мужчину, потом расчленили его тело, вынесли и закопали на окраине Белгород-Днестровского.

О том, что мужчина исчез, сообщил в полицию его племянник. Когда правоохранители пришли в арендованную иностранцем квартиру, нашли там следы крови. Дальше отрабатывались контакты и круг общения мужчины.

Как оказалось, 17-летняя девушка, которую подозревают в убийстве, раньше имела с погибшим отношения.

"Они ночью пришли домой к мужчине, через окно проникли в его квартиру и убили. А чтобы скрыть следы преступления, тело расчленили, разложили по сумкам и закопали возле лимана за городом", - рассказали в полиции.

Подростки задержаны. Мотивом убийства они назвали месть 68-летнему мужчине за интимную связь с девушкой.

За содеянное их могут наказать лишением свободы от 10 до 15 лет или даже посадить пожизненно.

В Одессе подростки убили иностранца (видео: YouTube/Поліція Одещини)

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