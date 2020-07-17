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На оккупированном Донбассе волк утащил двухлетнюю девочку прямо со двора

Петровеньки, Пятница 17 июля 2020 22:19
На оккупированном Донбассе волк утащил двухлетнюю девочку прямо со двора
Волк (фото: pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

В ОРДЛО жалуются, что волки свободно ходят по селам, но "власти" бездействуют

На Донбассе волк утащил маленькую девочку прямо со двора частного дома. Жуткий инцидент произошел в оккупированном боевиками "ЛНР" селе Петровеньки в Славяносербском районе Луганской области.

Об этом 17 июля сообщают на Telegram-канале "Луганский инсайд".

Отмечается, что инцидент случился вчера вечером. Мать двухлетнего ребенка вызвала "полицию". На месте работали также кинологи.

"Источники в "МВД" подтверждают правдивость этой жуткой истории. Девочку почти всю ночь искали сотрудники "полиции", "бойцы Народной милиции", сотрудники "МЧС" и неравнодушные жители села", - говорится в сообщении.

Этим утром обнаружили обглоданное тело девочки.

Также в сети рассказали, что в данный момент волки свободно ходят в селах Фрунзе, Хорошее и Петровеньки в Славяносербском районе. Отмечается, что местные жители неоднократно жаловались "чиновникам" на сложную ситуацию с обнаглевшими хищниками, которые убивали домашних собак и скотину, однако никакой реакции не было.

"Не было реакции в том числе и потому, что "министр природных ресурсов" Юрий Дегтярев не давал разрешение на отстрел волков", - написали юзеры.

Теперь, после этого страшного ЧП, в окрестностях села все таки решили устроить отстрел волков.

Ранее сообщалось, что зимой под Харьковом ротвейлер во дворе дома загрыз насмерть ребенка.

Напомним, что прошлой зимой под Бердянском волк напал сразу на троих людей.

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