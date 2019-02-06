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Останется инвалидом: в Луганске по вине террористов пострадал подросток

STYLERПроисшествия    06.02.2019 - 17:51
Останется инвалидом: в Луганске по вине террористов пострадал подросток
Коллаж РБК-Украина

У мальчика множественные раны и травмы тела

В оккупированном Луганске по вине боевиков 13-летний подросток останется инвалидом на всю оставшуюся жизнь. Об этом сообщил блогер NecroMancer на своей странице в Twitter.

Он сообщил, что во вторник, 5 февраля в больницу доставили 13-летнего подростка Сашу Журавлева. У мальчика была минно-взрывная травма, многочисленные осколочные ранения лица, рваная рана руки и бедра, часть осколков попала в глаз.

Подросток забрел в заброшенное здание по улице Алексеева в Луганске. Там он нашел запал и вероятно, любопытство взяло вверх, и мальчик попытался с ним что-то сделать. В результате произошел взрыв, в результате которого мальчик останется инвалидом на всю оставшуюся жизнь.

Блогер обратился к родителям детей, которые живут на оккупированных территориях Луганска и Донецка и попросил их рассказать детям о правилах обращения с подозрительными предметами.

А виноватыми в данной трагедии назвали боевиков - за безответственность перед гражданами города Луганска.

Останется инвалидом: в Луганске по вине террористов пострадал подросток

Скриншот поста (twitter.com/666_mancer)

Напомним, ранее мы писали о том, что опекуны замучили ребенка до смерти за плохое знание Библии.

А также рассказывали о том, что в Кропивницком парень залез на поезд и получил удар током.

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