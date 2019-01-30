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В Кропивницком парень залез на поезд и получил удар током: состояние пострадавшего

STYLERЖизнь    30.01.2019 - 09:10

Видео: (YouTube/Сегодня)

В Кропивницком 14-летний парень взобрался на крышу поезда, чтобы сделать фото и получил удар током. На данный момент подросток в реанимации, его состояние нестабильно. Об этом информирует Сегодня.

Изначально Стас вылез на крышу вагона, чтобы сделать яркое селфи, однако произошла непредвиденная ситуация. По крайней мере, так взрослым рассказали товарищи, которые гуляли вместе с пострадавшим. 

"Имеет место электротермический ожог 50%. Шеи, туловища, верхней правой и нижней правой конечностей и левого бедра", - сообщает Вячеслав Беланенко, врач Кировоградской детской областной больницы.

Известно, что напряжение в сети достигает 27 тысяч вольт. Стас выжил только потому, что не коснулся провода. Работники станции предполагают, что удар он получил через воздух.

Борьба за жизнь Стаса все еще продолжается. Парня оперируют уже второй раз. Врачи говорят, что ожоги глубокие и сложные, поэтому впереди возможно еще не одно вмешательство. 

Напомним, что в детсаду Киева ребенка ударило током от открытой розетки. Работников учреждения могут лишить свободы до трех лет либо отнять право занимать определенную должность.

Мы сообщали, что школьника в Днепре ударило током во время лечения зубов. После электрофореза восьмилетний сын пожаловался на ожог руки от электрода.

А также о том, что 13-летняя девочка случайно выстрелила себе в лицо, когда хотела сделать селфи. В результате выстрела девочка получила ранение с переломом нижней челюсти. 

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