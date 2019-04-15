Без отца осталась маленькая дочь: в ДТП под Харьковом погиб полицейский

В страшном ДТП под Харьковом, которое произошло в субботу, 13 апреля, погиб майор полиции Евгений Колесник. Об этом сообщили в Змиевском отделе нацполиции.

Трагическое происшествие случилось около 20:45 на трассе "Харьков - Ахтырка" в селе Двуречный Кут Дергачевского района. Известно, что водитель "Mitsubishi" направлялся в сторону Ахтырки. Во время совершения обгона не справился с управлением и врезался в столб. От полученных травм мужчина скончался на месте.

37-летний Евгений Колесник был начальником сектора превенции патрульной полиции, имел звание майора. Без отца осталась маленькая дочь.

ДТП под Харьковом - погиб майор полиции (фото: facebook.com/policezmiev)

Друзья и знакомые выражают соболезнования в соцсетях, отмечая, что Евгений был светлым, добрым и отзывчивым человеком.

"Царство небесное! Был очень хорошим, добрым, веселым человеком, никогда не бросал друзей в беде... Родным терпения, здоровья, сил побольше все это пережить";

"Знал Женю, очень хороший человек. Царствие небесное! Мои соболезнования родным. Это большая потеря..."

"Очень жаль! Хороший был человек, внимательный, совестный! Таких в полиции мало!"

"Царство небесное! Очень жаль, что такие люди так рано уходят из жизни! Светлая ему память";

"Перед глазами искренняя улыбка Жени... Честный, порядочный, ответственный человек... Светлая память".

Супруга Евгения Алла благодарит за соболезнования и не знает, как пережить утрату любимого человека.

"Спасибо всем за соболезнования. Но скажите, как же это пережить? Просто никак! Мой самый лучший, самый родной, самый любимый! Я не представляю жизнь без него!" - пишет Алла Колесник.

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