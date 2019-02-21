Пес загрыз девушку: инцидент под Николаевом получил продолжение

Полиция открыла уголовное производство

Инцидент в Вознесенске Николаевской области с нападением собаки бойцовской породы на 27-летнюю девушку, в результате чего несчастная погибла в больнице, получил продолжение. Правоохранители устанавливают владельца пса и ищут очевидцев трагедии, рассказали в четверг, 21 февраля, в отделе коммуникации полиции области.

Следователи начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Также проводится расследование обстоятельств ЧП.

В полиции рассказали, что 18 февраля вечером им поступило сообщение о том, что на улице Котовского собака кусает человека. Прибывшие правоохранители обнаружили раненую женщину без сознания и сидящую возле нее собаку (предварительно, породы ротвейлер). Заметив "копов", животное убежало.

Пострадавшую госпитализировали. Врачи диагностировали у нее многочисленные укусы, алкогольную интоксикацию и переохлаждение.

Сообщается, что на следующее утро она умерла в реанимационном отделении центральной районной больницы.

Как рассказали в полиции, причину смерти прояснит судебно-медицинская экспертиза.

"Правоохранители проверяют информацию подруги погибшей, которая утверждает, что потерпевшая шла на встречу со знакомым, у которого есть собака указанной породы", - говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях девушка Юлия Полевская, которая назвалась подругой погибшей, рассказала детали жуткого инцидента. По ее словам, хозяином пса является парень Евгении. Собака по неизвестным причинам атаковала несчастную и сильно ее травмировала - разорвало лицо и пробила зубами череп.

После произошедшего молодой человек просто ушел, оставив девушку умирать.

Ранее мы писали о том, что в январе в Дергачах бойцовская собака набросилась на маленькую 4-летнюю девочку и сильно ее покусала.

Напомним, под Винницей в селе Высшеольчедаев домашняя собака сильно покусала свою 77-летнюю хозяйку.