Подвязал кирпич и утопил в канаве: детали жуткого убийства под Киевом

Мужчина убил сожительницу, привязал к телу кирпич и утопил
Жестокое убийство женщины в селе Сулимовка Бориспольского района раскрыли полицейские.
Тело 38-летней местной жительницы с привязанным кирпичом на дне канавы с водой обнаружила ее односельчанка. Экспертизой было установлено, что смерть женщины наступила от отека головного мозга, кровоизлияния, закрытой черепно-мозговой травмы.
Правоохранители установили, что в совершении умышленного убийства виновен ее сожитель - 31-летний мужчина.
Во время разговора с полицейскими он сначала плакал, жалел, что "женщина наложила на себя руки", пытался ввести в заблуждение полицейских и категорически отрицал свою причастность к совершению преступления.
Но затем злоумышленник признался, что во время совместного распития водки у них с женой возникла ссора и он избил ее. Когда женщина перестала дышать, мужчина привязал кирпич к телу, вытащил и утопил женщину в канаве.
Жуткое убийство произошло под Киевом (фото: kv.npu.gov.ua)
Теперь преступнику "светит" лишение свободы на срок от семи до пятнадцяти лет.
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