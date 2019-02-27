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Подвязал кирпич и утопил в канаве: детали жуткого убийства под Киевом

STYLERПроисшествия    27.02.2019 - 11:33
Подвязал кирпич и утопил в канаве: детали жуткого убийства под Киевом
Коллаж РБК-Украина

Мужчина убил сожительницу, привязал к телу кирпич и утопил

Жестокое убийство женщины в селе Сулимовка Бориспольского района раскрыли полицейские.

Тело 38-летней местной жительницы с привязанным кирпичом на дне канавы с водой обнаружила ее односельчанка. Экспертизой было установлено, что смерть женщины наступила от отека головного мозга, кровоизлияния, закрытой черепно-мозговой травмы.

Правоохранители установили, что в совершении умышленного убийства виновен ее сожитель - 31-летний мужчина.

Во время разговора с полицейскими он сначала плакал, жалел, что "женщина наложила на себя руки", пытался ввести в заблуждение полицейских и категорически отрицал свою причастность к совершению преступления.

Но затем злоумышленник признался, что во время совместного распития водки у них с женой возникла ссора и он избил ее. Когда женщина перестала дышать, мужчина привязал кирпич к телу, вытащил и утопил женщину в канаве.

Подвязал кирпич и утопил в канаве: детали жуткого убийства под Киевом

Жуткое убийство произошло под Киевом (фото: kv.npu.gov.ua)

Теперь преступнику "светит" лишение свободы на срок от семи до пятнадцяти лет.

Ранее стали известны подробности жуткого убийства 21-летнего парня на Закарпатье.

Напомним, недавно в городе Липовец Винницкой облатси преступники закопали живьем местного жителя, а чтобы тот поместился в яму - ему сломали ноги. 

Оказался не в том месте: детали жуткого убийства на Закарпатье
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