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Оказался не в том месте: детали жуткого убийства на Закарпатье

STYLERЖизнь    27.02.2019 - 09:56
Оказался не в том месте: детали жуткого убийства на Закарпатье
Коллаж РБК-Украина

Стала известна информация о погибшем молодом человеке

В Мукачево убили молодого парня. Его тело обнаружили возле заправки на улице Кооперативной. Как сообщили в полиции, молодой человек стал жертвой грабителей, которые украли всю выручку заправки. Детали происшествия рассказали в сюжете телеканала "Сириус".

21-летний Сергей подрабатывал на этой заправке. Молодой человек собирал деньги на то, чтобы открыть собственное дело. В тот жуткий вечер грабители ворвались на территорию заправки, несколько раз ударили Сергея по голове тяжелым предметом, предположительно топором, забрали всю выручку и скрылись с места преступления. От полученных травм молодой человек скончался на месте еще до приезда скорой медицинской помощи. 9 марта ему бы исполнился 21 год.

Оказался не в том месте: детали жуткого убийства на Закарпатье

Погибший житель Мукачево Сергей (скриншот)

Знакомые и друзья рассказали, что Сергей был очень добрым, амбициозным, веселым парнем. Он вырос в порядочной семье: мама работает медсестрой, отец на заработках. Сергей планировал открыть собственное дело и как рассказала его бывшая учительница, у него было очень развито чувство ответственности и справедливости.

Друг Сергея рассказал, с трудом сдерживая слезы, что он просто оказался не в том месте и не в то время.

На данный момент полиция расследует все детали преступления и разыскивает тех, кто может быть причастным к этому убийству. Тело Сергея на данный момент находится в морге больницы и родственникам его отдадут для захоронения после проведения судебно-медицинской экспертизы.

За любые сведения, которые помогут следствию установить убийцу и раскрыть это дерзкое преступление, предусмотрено вознаграждение в размере 50 000 гривен. Анонимность гарантируется. 

Видео: YouTube/"Сириус"

Напомним, ранее мы писали о том, что на Закарпатье изверги жестоко расправились с 20-летним парнем.

А также рассказывали о том, что под Винницей преступники сломали ноги и похоронили живьем мужчину.

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