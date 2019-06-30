Поджег свою мать из-за денег на алкоголь: неожиданный поворот в деле

Под Николаевом сын облил собственную мать растворителем и поджег. Инцидент произошел на фоне конфликта, который был вызван систематическим употреблением алкоголя со стороны сына. За нанесение телесных повреждений средней тяжести мужчине присудили 3 года тюремного заключения. Об этом идет речь в соответствующем приговоре Казанковского районного суда Николаевской области.

Указывается, что событие произошло 30 августа 2018 года. Пьяный мужчина пришел домой к матери, чтобы попросить денег на алкоголь. Возле бассейна между ними возникла ссора из-за алкогольной зависимости мужчины.

При выяснении отношений, сын, держа в руках пластиковую бутылку с растворителем для краски, облил им мать и поджег зажигалкой, которая была у него в кармане. Пылающая женщина выбежала на улицу, где ее увидела проезжающая мимо соседка, которая и вызвала "скорую".

Пострадавшая получила телесные повреждения в виде термического ожога пламенем лица, шеи, верхних конечностей, грудной клетки, относящиеся к категории средней тяжести.

Сам обвиняемый в суде виновным себя не признал, сказав, что хотел запугать мать, отметив, что хотел поджечь дом, а огнеопасное вещество попало на нее в то время, как он вылил растворитель на стену и попал на лавку, где сидела мать. Приведенные в суде доказательства указывали на то, что обвиняемый 30.08.2018 года умышленно с целью запугивания причинил потерпевшей телесные повреждения средней тяжести.

Отягощающим обстоятельством стало то, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и совершил преступление в отношении лица преклонного возраста, с которым находится в семейных отношениях. В итоге, суд принял решение — признать обвиняемого виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в уголовно-исполнительном учреждении.

Напомним, что ранее в Бердичеве мужчина совершил самоподжег на заседании горсовета.

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