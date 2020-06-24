В Полтавской области загадочно умерла женщина после пластической операции

Женщина умерла после пластической операции (коллаж: РБК-Украина)

Женщина скончалась в течение суток после проведения пластической операции

В Полтавской области, в городе Кременчуг, женщина скончалась после проведения пластической операции. Как сообщается, она умерла в течение первых суток после предоставления медицинских услуг частной клиникой. Правоохранители проводят расследования по факту смерти, говорится в пресс-службе Национальной полиции в Полтавской области.

Как сообщается, женщина 1982 года рождения находилась в медучреждении 22 июня. Правоохранители выясняют обстоятельства смерти. Производство начато по статье "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником". Виновнику грозит наказание от запрета заниматься определенной деятельностью, до 2 лет тюремного заключения.

В местном издании "Кременчугская газета" отмечается, что женщина обратилась в клинику с целью проведения операции на носу. После операции она осталась под присмотром на ночь в клинике и на больничной койке умерла. Причину смерти выяснят после вскрытия умершей. В клинике подтвердили факт смерти, однако не комментируют произошедшее пока идет следствие.

Напомним, что ранее 42-летний пластический хирург, директор частной столичной клиники, погиб от рук киллера во дворе дома по адресу Саксаганского, 117. Убийца догнал жертву, выстрелил в спину, затем - в голову и скрылся.

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Автор: Киселева Анна