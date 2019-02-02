Попали ребенку в глаз: все подробности жуткой стрельбы в Киеве

Первой на помощь прибежала провизор аптеки
Видео: YouTube/ТСН
В пятницу, 1 февраля на Лесном массиве в Киеве произошла перестрелка, в результате которой пострадал маленький ребенок. Подробности происшествия рассказали в сюжете ТСН.
Инцидент произошел на улице Шолом-Алейхема возле супермаркета АТБ, в людном месте. Там рядом находится зал с игровыми автоматами. Как рассказали местные жители, конфликты возле этого зала происходят часто и люди неоднократно жаловались в полицию на драки.
Конфликт между взрослыми вспыхнул из-за денег, которые были проиграны на этих автоматах. Сначала мужчины просто ссорились, а потом один из них достал оружие. Во время выстрела на траекторию внезапно выбежал пятилетний мальчик. И пуля, которая должна была попасть в ногу, досталась ребенку.
Первой на помощь пришла провизор из аптеки, которая расположена неподалеку. Мама с ребенком как раз выходили из аптеки, когда все случилось. Провизор рассказала, что мальчик находился в шоковом состоянии.
У мальчика травмирован глаз. Ни медики, ни родители не комментируют его состояние здоровья, но известно, что врачи не исключают того, что мальчику придется сделать операцию и поэтому подготовили его к наркозу.
После происшествия полиция немедленно закрыла зал с игральными автоматами. Всех участников конфликта арестовали. В том числе и стрелка. Сейчас их допрашивают.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве во время конфликта взрослых ребенок получил пулю в голову.
А также писали о том, что свидетели стрельбы на Лесном массиве рассказали все подробности инцидента.