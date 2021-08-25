Порезал мальчика и сломал нос девочке: под Киевом мужчина ворвался в чужой дом и напал на детей (фото)

В поселке Глеваха под Киевом неизвестный мужчина посреди ночи ворвался в чужой дом и напал на детей - мальчика и девочку, пока те спали.

Отмечается, что в полицию Фастова поступило сообщение от 37-летней жительницы поселка Глеваха о том, что неизвестный мужчина причинил телесные повреждения ее сыну и дочери.

Так, правоохранители установили, что около 3 часов ночи, когда вся семья отдыхала, родители услышали детский крик в комнате. Там мужчина увидел незнакомца, который начал убегать из комнаты.

Также на сыне он обнаружил резаную рану в области грудной клетки, а у дочки разбит нос. Детей сразу госпитализировали в больницу.

Через некоторое время правоохранители установили личность нападавшего, который находился недалеко от места жительства потерпевших. В частности, им оказался 26-летний житель Бучанского района.

Под Киевом мужчина напал на детей (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

Нападавшего задержали по ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи по процессуальным руководством прокуратуры сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15 (Покушение на преступление) п. 1, п. 2, п. 7 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).

Кроме того, в суд уже подготовили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит пожизненное заключение.

В комментариях пользователи возмущаются и пишут, что обидчика должны посадить.