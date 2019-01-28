Мощный взрыв в Гааге: все подробности ужасной трагедии (фото, видео)

Предварительная причина - утечка бытового газа

Видео: YouTube/Euronews

В сети появилось видео обрушения жилых домов в голландском городе Гаага после мощного взрыва, который произошел в воскресенье, 27 января.

В результате происшествия пострадало девять человек. Семь из них госпитализированы. Двоим оказали помощь на месте обрушения. Состояние потерпевших и тяжесть ранений в данный момент уточняется.

Видео: YouTube/Stringers

Аварийные службы подозревают, что возможной причиной разрушений трехэтажного комплекса жилых домов мог стать взрыв газа. Спасатели эвакуировали жителей соседних домов, поскольку существует возможность дальнейшего обрушения конструкции.

Кроме того, спасатели сообщили, что окружающие дома были признаны "нестабильными".

Взрыв дома в Гааге (фото: facebook.com)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на территории города Украинск Донецкой области прогремел взрыв, в результате которого пришлось госпитализировать сразу нескольких человек.

Кстати, в Венесуэле произошел мощный взрыв на заводе по производству булыжника, из-за которого пострадало по меньшей мере девять человек.