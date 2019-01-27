Пострадавших госпитализировали: на Донбассе прогремел мощный взрыв (фото)

Иллюстративное фото (flickr.com)

Часть квартир выгорела полностью

На территории города Украинск Донецкой области прогремел мощный взрыв, в результате которого пришлось госпитализировать сразу нескольких человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Так, инцидент произошел ночью, а на место ЧП сразу же выехала карета "скорой" и полиция. Госпитализировать пришлось сразу троих человек.

Фото: на Донбассе прогремел взрыв (dn.npu.gov.ua)

"Предварительно установлено, что вероятной причиной взрыва стал газовый баллон, который хозяева купили перед этим и занесли в дом. Установлено, что в результате взрыва пострадала 40-летняя хозяйка дома, ее 20-летняя и 82-летняя соседки. Их пришлось госпитализировать", - говорится в сообщении.

Фото: на Донбассе прогремел взрыв (dn.npu.gov.ua)

На опубликованных кадрах видно, что в результате взрыва окна на первом этаже выбило, а дом покрылся темной мглой.

Фото: на Донбассе прогремел взрыв (dn.npu.gov.ua)

Напомним, что на днях в Фастове Киевской области полиция нашла в гараже у 60-летнего местного жителя гранаты, тротиловые шашки и почти двести патронов.

Ранее сообщалось, что правоохранители обнаружили и обезвредили гранату в медицинском университете Ивано-Франковска. Боеприпас нашли на территории кафедры физического воспитания.

Мы также сообщали о том, что в Тернополе умер пострадавший 42-летний мужчина от взрыва гранаты в общежитии. Погибшим оказался участник войны в Абхазии и на Донбассе Михаил Башаев (Шамиль).