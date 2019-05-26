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Простоял один день: новый мост в Киеве разрушился

STYLERПроисшествия    26.05.2019 - 18:07
Простоял один день: новый мост в Киеве разрушился
В Киеве разрушился новый мост – названа причина (фото: dtp.kiev.ua)

В Киеве разрушился мост, который простоял один день

В Киеве разрушился новый мост, который был открыт одним днем ранее. На новом  пешеходно-велосипедном мосту в Киеве между аркой Дружбы народов и парком "Владимирская горка" треснуло стекло на одной из обзорных площадок.

Сейчас треснувшее стекло оцепили представители Муниципальной стражи и не подпускают туда посетителей. Повреждение образовалось около двух часов назад, рассказывает "ТСН".

В социальной сети Facebook в сообществе "dtp.kiev.ua" предположили, что мост могли повредить вандалы.

"Говорят, хулиганы ночью снизу расстреляли из нарезного оружия... Новое стекло на новом мосту. Все покрылось трещинами и паутинками, проверять прочность не рекомендуем", - пишут в сообществе.

 

В Киеве разрушился новый мост – названа причина (фото: dtp.kiev.ua)

Под публикацией стали комментировать ситуацию, нашлись даже свидетели инцидента:

  • Некоторые смеются. И что тут смешного? Это печально, что у нас народ дебильный. "Что-то новое построили? Отличненько, надо разломать/разукрасить/растрощить..."
  • Я был там со своей девушкой, прям под нами лопнуло это стекло... Никаких хулиганов там не было.... Не знаю, как там проверяли прочность Кличко... Там стояла маленькая девочка, которая могла провалиться...
  • Я не понимаю зачем разбивать... никогда у нас в стране не будет хорошо, потому что люди быдло... что не сделай все не так. Ничего не ценится.
  • Кто-то специально ударил. Присмотритесь на фото видно точка удара и линии от нее. В нашей стране надо все делать из металла, и то не факт что не спионерят на лом.

Напомним, что ранее с Украине ожидается подъем уровня воды в реках.

Ранее Кличко во время утренней пробежки поздравил киевлян с Днем города.

До этого в Харькове вандалы надругались над "монументом независимости".

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