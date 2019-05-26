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Простояв один день: у Києві тріснув новий міст

STYLERПодії    26.05.2019 - 18:07
Простояв один день: у Києві тріснув новий міст
У Києві тріснув новий міст – названа причина (фото: dtp.kiev.ua)

У Києві тріснув міст, який простояв один день

У Києві тріснув новий міст, який був відкритий одним днем раніше. На новому пішохідно-велосипедний мосту в Києві між аркою Дружби народів і парк "Володимирська гірка" тріснуло скло на одній з оглядових майданчиків.

Зараз тріснуте скло оточили представники Муніципальної варти і не підпускають туди відвідувачів. Пошкодження утворилося близько двох годин тому, розповідає "ТСН".

В соціальній мережі Facebook в співтоваристві "dtp.kiev.ua" припустили, що міст могли пошкодити вандали.

"Кажуть, хулігани вночі знизу розстріляли з нарізної зброї... Нове скло на новому мосту. Усе покрилося тріщинами і павутинками, перевіряти міцність не рекомендуємо", - пишуть у співтоваристві.

 

У Києві почав руйнуватися новий міст – названа причина (фото: dtp.kiev.ua)

Під публікацією стали коментувати ситуацію, знайшлися навіть свідки інциденту:

  • Деякі сміються. І що тут смішного? Це сумно, що у нас народ дебільний. "Щось нове побудували? Отличненько, треба розламати/прикрасити/растрощить..."
  • Я був там зі своєю дівчиною, прямо під нами урвався це скло... Ніяких хуліганів там не було.... Не знаю, як там перевіряли міцність Кличко... Там стояла маленька дівчинка, яка могла провалитися...
  • Я не розумію навіщо розбивати... ніколи у нас в країні не буде добре, тому що люди бидло... що не зроби все не так. Нічого не цінується.
  • Хтось спеціально вдарив. Придивіться на фото видно точка удару і лінії від неї. В нашій країні треба все робити з металу, і то не факт що не викрадуть на брухт.

Нагадаємо, що раніше Україні очікується підйом рівня води в річках.

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