У Києві тріснув міст, який простояв один день
У Києві тріснув новий міст, який був відкритий одним днем раніше. На новому пішохідно-велосипедний мосту в Києві між аркою Дружби народів і парк "Володимирська гірка" тріснуло скло на одній з оглядових майданчиків.
Зараз тріснуте скло оточили представники Муніципальної варти і не підпускають туди відвідувачів. Пошкодження утворилося близько двох годин тому, розповідає "ТСН".
В соціальній мережі Facebook в співтоваристві "dtp.kiev.ua" припустили, що міст могли пошкодити вандали.
"Кажуть, хулігани вночі знизу розстріляли з нарізної зброї... Нове скло на новому мосту. Усе покрилося тріщинами і павутинками, перевіряти міцність не рекомендуємо", - пишуть у співтоваристві.
У Києві почав руйнуватися новий міст – названа причина (фото: dtp.kiev.ua)
Під публікацією стали коментувати ситуацію, знайшлися навіть свідки інциденту:
Нагадаємо, що раніше Україні очікується підйом рівня води в річках.
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