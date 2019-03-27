Раздавило бетонной плитой: в Киеве произошло страшное ЧП

Чрезвычайное происшествие на стройке в Киеве произошло сегодня, 27 марта. По адресу улица Новоконстантиновская, 2, произошел обвал перекрытия конструкции одноэтажного здания, сообщает КАРС.

В результате ЧП на строящемся здании серьезные повреждения получили две женщины. Их раздавила огромная бетонная плита, упавшая с крыши.

Одна из них, к сожалению, скончалась в скорой, вторая госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Женщину раздавило бетонной плитой на стройке в Киеве (фото: facebook.com/KARS.Kyiv)

Происшествие произошло на стройке склада. Подробности трагедии выясняются.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, спасатели ожидают кран для разбора завалов.

Женщину раздавило бетонной плитой на стройке в Киеве (скрин: facebook.com/KARS.Kyiv)

Напомним, в понедельник, 11 марта, из-за штормового ветра в центре Киева возле станции метро Золотые Ворота со здания сорвало крышу. Чудом обошлось без человеческих жертв - пострадали лишь автомобили.

Ранее мы также сообщали, что в Нигерии обрушилось трехэтажное здание школы. Под завалами находились сотни человек. Из-под обрушившегося дома было слышно детский плач.