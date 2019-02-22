Ребенка увезла "скорая": в Киеве автомобиль протаранил троллейбус (видео)

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Авария произошла на Воздухофлотском проспекте

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие участием троллейбуса. На Воздухофлотском проспекте общественный транспорт столкнулся легковым автомобилем, в результате чего пострадал маленький ребенок, которого отвезли в больницу. Видео с места аварии опуликовано на Facebook-странице "Киев Оперативный".

Инцидент произошел вечером 21 февраля.

Автомобиль Seat с номерами AA8409IH протаранил троллейбус №19Д - легковушка перестраивалась с одной полосы на другую.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Отмечается, что водитель авто или хотел проскочить, или просто не заметил движущийся транспорт.

От удара был травмирован ребенок, который находился в салоне троллейбуса. Сразу после ДТП его госпитализировали на карете "скорой".

Как сообщалось ранее, недавно в Киеве в районе железнодорожного вокзала произошло ДТП с участием троллейбуса и автомобиля - в результате аварии один из пассажиров из-за резкого торможения общественного транспорта пробил головой стекло.

Также мы писали о том, что в Киеве произошла авария с участием полицейской машины и троллейбуса.

Напомним, что во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса погиб один человек, еще 5 получили травмы.