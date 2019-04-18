В Ровно 30 мужчин устроили драку и стрельбу под школой: что известно

Массовая драка со стрельбой под школой в Ровно произошла вечером 17 апреля. Около 30 человек устроили потасовку на улице Евгения Коновальца, сообщает полиция области.

По информации правоохранителей, неизвестные лица на четырех автомобилях выясняли отношения и осуществляли выстрелы из спецустройств для отстрела резиновых пуль.

С места происшествия полиция изъяла восемь гильз. Известно, что в медицинские учреждения за помощью из-за получения телесных повреждений пока никто не обращался.

Правоохранители установили три автомобиля и лица злоумышленников: два автомобиля "Skoda Octavia" на иностранной регистрации под управлением 21-летних жителей обнаружили в областном центре, а 42-летнего водителя "Lexus LX 570" - в Здолбунове. Еще одно авто находится в розыске.

Во время обыска транспортных средств следователи и криминалисты обнаружили и изъяли газовые баллончики, бронежилеты, балаклавы, ружья, патроны, ножи.

Стрельбу и драку под школой в Ровно устроили 30 мужчин (фото: rv.npu.gov.ru)

Полиция начала досудебное расследование по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, что стало известно о состояним здоровья 5-летнего мальчика, которому выстрелили в глаз на Лесном массиве в Киеве.

К слову, недавно мужчина устроил стрельбу по детям из окна многоэтажки в Днепре. Таким образом он решил распугать ребят, которые шумно играли во дворе.