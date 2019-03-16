Сама виновата: в Киеве автомобиль наехал на девушку на пешеходном переходе

Автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе в Киеве

Автомобиль сбил девушку прямо на пешеходном переходе на ул. Маршала Гречко в Киеве. Инцидент произошел 16 марта. В результате столкновения с автомобилем девушка получила серьезную травму бедра, рассказывается в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.

"Момент ДТП на пешеходном переходе на Маршала Гречко. Девушку забрала скорая - что-то серьезное с ногой или тазом, самостоятельно не могла подняться", - рассказывается в подписи к опубликованному видео.

Автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе в Киеве (видео: facebook.com/Киев Оперативный)

В сети посчитали, что и пешеход, и автомобилист в равной степени виноваты в случившемся.

"Классика жанра: курица идет, не смотря никуда (поломанные кости менее важны, чем новое видео в телефоне), а водитель несется и не подозревает, что, если на пешеходном переходе сосед тормозит - значит неспроста", "Глупо идти напролом в надежде что автомобиль остановится. Безопаснее убедиться, что вас заметили и остановились", "Одна не посмотрела, второй не притормозил перед пешеходным переходном. Они нашли друг друга", - пишут в комментариях.

В сети также предложили внести изменения в ПДД.

"Пора уже в ПДД вносить пункт, что переходить дорогу и смотреть в телефон (вплоть до разговора по телефону) запрещено. Уже много крови пролилось, чтоб написать и узаконить это правило", - считает Тарас Брынзанский.

Напомним, что в Харькове полицейская сбила насмерть пешехода.

До этого под Киевом сотрудник полиции насмерть сбил мужчину. В полиции сообщили, что после происшествия мужчина сам пришел в отделение полиции и сообщил о дорожно-транспортном происшествии, где и выяснилось, что он является работником одного из подразделений Нацполиции Украины.