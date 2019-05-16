Сами несли в реанимацию: родители малыша обвиняют врачей в его смерти

Смерть ребенка под Полтавой - родители обвиняют врачей (коллаж РБК-Украина)

Ребенок умер из-за неправильно поставленного диагноза

Годовалый ребенок умер в городской больнице Кременчуга Полтавской области. Родители обвиняют медиков, поставивших малышу неверный диагноз, в халатности. Об этом сообщает издание "Телеграф".

Известно, что мальчика лечили от желудочно-кишечной инфекции, а умер он от отека головного мозга. В заключении о смерти указана токсическая энцефалопатия, как причина смерти.

Сейчас расследованием смерти ребенка занимается прокуратура, которая назначила ряд судебно-медицинских экспертиз.

Следствием установлено, что годовалого Никиту привезли в медицинское учреждение 27 апреля. У малыша была тошнота и рвота. Врачи поставили мальчику гастроэнтероколит и отправили в инфекционное отделение.

Смерть ребенка под Полтавой - родители обвиняют врачей (иллюстративное фото: facebook.com/screennews.ad)

А в ночь с 28 на 29 апреля Никите стало хуже - его перевели в реанимацию, но было уже поздно - малыш скончался.

При этом родители утверждают, что врачи 28 апреля, в критический день для ребенка, не осматривали малыша. Медики же заявляют обратное.

Мама Никиты утверждает, что в реанимацию сына пришлось нести самостоятельно.

В больнице назначена проверка. Есть подозрение, что в данном случае медработники халатно отнеслись к своим обязанностям.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области двое 12-летних мальчиков утонули в оросительном канале.

Напомним, ранее мы писали о том, что в детском саду Запорожья воспитатель швыряла детей.

А также информировали, что в Николаевской области сын обнаружил тела своих родителей-фермеров со следами насильственной смерти. Полиция продолжает поиск преступников.