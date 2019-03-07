Самоутверждался: парень учинил жестокую расправу над родной сестрой

14-летнюю школьницу отправили в больницу

Брат жестоко избил свою сестру до сотрясения мозга. Инцидент произошел в поселке Мирное под Херсоном. Пострадавшую 14-летнюю девочку пришлось отправить в больницу после того, как ее пьяный 23-летний брат накинулся на нее с кулаками, передает местное издание "Типичный Херсон".

По словам начальника отдела ювенальной превенции ГУ Нацполиции области Ярослава Шанько, молодого человека за избиение несовершеннолетней привлекут к ответу.

В то же время сам обидчик скрылся - его не могут найти ни дома, ни у друзей.

Сообщается, что он набросился на сестру после того, как якобы увидел на улице с сигаретой. В то время школьница убеждает, что это не правда, и брат побил ее просто потому, что был пьян и таким образом "самоутверждался".

Когда пострадавшая, вся в синяках, рассказала об инциденте своей тете, которая работает социальным педагогом, женщина обратилась в полицию и вызвала "скорую".

Отмечается, что у родителей парня и девочки проблемы с алкоголем, при этом семья не считается неблагополучной.

Как сообщалось ранее, в Бердичеве Житомирской области молодого мужчину подозревают в избиении жены до смерти. Сообщается, что 29-летняя женщина вместе с 7-летним сыном планировала уехать от мужа-деспота в другой город к матери, но не успела.

Также мы писали о том, что 11 февраля под Харьковом школьника избили двое учеников за то, что мальчик вступился за жертву издевательств.

Напомним, пьяный мажор жестоко избил подругу, но избежал наказания в суде.