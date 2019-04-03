В сети показали видео мощного взрыва в Одессе: детали инцидента

Мощный взрыв в Одессе 3 апреля произошел на Фонтанской дороге в районе Клубничного переулка. В результате инцидента к счастью никто не пострадал, однако автомобиль, который стоял около эпицентра взрыва, отбросило на трамвайные рельсы, при этом водителя спасли ремни безопасности. В сети появилось видео взрыва.

Согласно предварительным данным, взорвалась газовая труба под землей. После взрыва возникла воронка глубиной 1,5 метра и диаметром 2 метра.

На месте происшествия прибыли полицейские, следственно-оперативная группа и работники "Одессагаза".

Как сообщили правоохранители, взрыв под асфальтовым покрытием произошел скорее всего во время проверки новой газовой трубы.

Фото: взрыв в Одессе (dumskaya.net)

В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК.

По словам водителя автомобиля BMW, незадолго до взрыва он чувствовал едкий запах газа.

Видеозапись инцидента опубликовали в КУ "Центр 077".

Видео: facebook.com/reporter.novosti.odessa

В комментариях к сообщению пользователи сети высказывают мнение, что в связи с инцидентом необходимо привлечь к ответственности местную газовую службу.

"Видел последствия проезжая мимо! Ждем подробности и информацию про посрадавших!"

"Всю газовую службу под суд!"

"Жесть"...

Фото: dumskaya.net

Как сообщалось ранее, суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей руководителю общества с ограниченной ответственностью "Элан-Ви", которого подозревают в серии взрывов в Кропивницком 27 марта.

Также мы писали, что в сети показали фото правоохранителей, которые вытащили из адской заправки людей.