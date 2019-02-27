Сгорели четверо детей: суд вынес приговор горе-матери

Пожар мог забрать еще больше жизней

В Черкасской области Чигиринский районный суд приговорил к 2 годам лишения свободы женщину, которая оставила своих четверых детей одних в доме, и они погибли во время пожара. Подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном, передает местный ресурс "Кропива".

Отмечается, что 28-летняя женщина была лишена родительских прав в отношении двух ее дочерей в июле 2018 года. На момент ЧП они были у бабушки.

Трагическое происшествие произошло в декабре 2017-го в селе Драбовцы в Золотоношском районе. Многодетная мать закрыла детей в возрасте от 1 до 8 лет в доме и отправилась к знакомой, чтобы вместе выпить.

Во время ее отсутствия в доме, где был разведен огонь в печке, произошел пожар. Погибли четверо детей.

Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Когда женщина возвращалась, она увидела, как из дома валит дым. Горе-мать ринулась за помощью к соседям, а также вызвала пожарных и "скорую".

Во время судебного процесса сторона защиты просила для нее условное наказание.

Суд принял во внимание, что женщина активно содействовала следствию в раскрытии преступления. Ей дали 2 года по статье 166 Уголовного кодекса, хотя грозило 5 лет тюрьмы.

В течение 30 дней женщина может обжаловать приговор в Апелляционном суде.

Как сообщалось ранее, в сети было опубликовано видео ужасного пожара, в котором погибли четверо детей.

Напомним, во Львовской области по недосмотру отца в реке утонула его 3-летняя дочь. Мужчине за безответственное отношение к своим родительским обязанностям грозит до 8 лет тюрьмы.