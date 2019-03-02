Сломали шею и голову втоптали в землю: детали жестокого убийства девочки

Убийство Екатерины Лыткиной на Волыни произошло в августе 2016-го года

Убийство Екатерины Лыткиной на Волыни, которое было совершено в августе 2016-го года, до сих пор расследуется полицией. Правоохранители задержали двух подозреваемых, которые жестоко лишили жизни 16-летнюю девочку. На одном из последних заседаний суда, которое состоялось 28-го февраля, отец погибшей вспомнил все подробности жуткой трагедии. Об этом сообщает местное издание "БУГ".

Сергей Лыткин, отец погибшей девочки, вспомнил все детали розыска ребенка. Первым делом он отправился искать девушку на заброшенных зданиях и в темных переулках.

"Ездил по темным местам, заброшенных зданиях, спрашивал у девушек не видели ее. А они смеялись, что я ее ищу ", - говорит мужчина.

После безуспешного поиска Сергей отправился к Мирону Ж, он последний, кто встречался с Катей перед исчезновением. Парень сообщил, что во время их последней встречи девочке часто звонил Максим.

"Дочь тогда еще сказала Мирону, что, мол, вот Максим начал снова меня любить...", - говорит Сергей Лыткин.

Убийство Екатерины Лыткиной на Волыни (фото: bug.org.ua)

Сергей вспоминает, что о Максиме дочь говорила или никак, или со слезами, поэтому не раз советовал Кате забыть о нем. После проверки ноутбука выяснилось, что кто-то удалил переписку с Максимом. Это стало поводом вызвать полицию и начать розыски погибшей. По словам обеспокоенного отца, полиция приложила мало усилий для поиска пропавшего ребенка. Кроме слов полицейского "нагуляется и придет", Лыткин вспомнил разговор с другим стражем, который очень акцентировал на том, что всю ночь потратил на чтение удаленного дневника Кати. Сергей уверен, что именно в дневнике прежде можно было найти подсказку, где искать дочь. Ведь в нем содержалась информация о том, что Екатерина и раньше бывала на терриконе.

Сергей Лыткин воссоздал последний день поисков, когда на терриконе 3-й шахты заметил тело своего ребенка. Сначала он увидел кроссовки убитой. Отчаянный крик отца напугал 2-х подростков, которые ему помогали в поисках на терриконе.

"Меня очень удивило лицо, потому что я думал, что ей сломали шею и голову втоптали в землю. Голова была плоская и накрыта волосами ", - вспоминает мужчина.

Убийство Екатерины Лыткиной на Волыни (фото: bug.org.ua)

После того, как отец нашел труп собственной дочери, он немедленно позвонил в полицию, а потом жене. Ей рассказать об ужасной находке было труднее всего.

"Вику на террикон мы вели двое, потому что она падала, теряла сознание по дороге. Я говорил: "Держись, потому что придется готовиться к худшему". Затем съехался весь участок полиции. Террикон стал как муравейник", - рассказал Сергей Лыткин.

После обнаружения тела убитой дочери Сергей стал искать улики, и наткнулся на видеообращение, которое Катя планировала отдать Максиму вместе с рисунками.

"Приветствие для Максима с днем рождения записывалось на моем компьютере. Это была отдельная папка. Видеообращение очень трогательное, можно было плакать днями, просматривая его", - рассказал Сергей.

Он вспоминает, что в свое время спрашивал у дочери, чем ей нравится Максим.

"Она говорила, что он такой хороший. Хороший... взял и убил", - говорит мужчина.

Адвокаты обвиняемых настояли на повторном проведении допроса свидетеля (работницы швейной фабрики, которая видела Катю, Максима и Назара втроем накануне убийства), хотя она не раз была в суде. Во время последнего допроса защитниками обвиняемых ей было поставлено более 70 вопросов.

Убийство Екатерины Лыткиной на Волыни (фото: bug.org.ua)

Напомним, трагедия произошла 2 августа 2016 года. Тело убитой после длительных поисков нашли на терриконе. Почти полтора года под стражей находится один из вероятных убийц Назар Статочнюк. По версии следствия, он вместе с двоюродным братом жестоко убил подругу. Несмотря на доказательства, а это найденная флеш-карта убитой в телефоне подозреваемого, вины в убийстве несовершеннолетний не признает. Также в Словении был задержан главный подозреваемый Максим Т.

Обвиняемым продлили срок содержания под стражей еще на 60 дней.

Напомним, что в Одесской области женщина родила ребенка и заживо его закопала.

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