Смертельное ЧП в киевском метро: что произошло (фото)

В метро Киева остановлено движение поездов из-за смертельного инцидента

В метро Киева остановлено движение поездов из-за смерти человека. На станции метро "Театральная" (красная ветка) на платформе внезапно умер пассажир. Об этом в воскресенье, 17 марта, сообщается на странице в Facebook "ДТП. Киев".

Как рассказывается в сообществе, мужчина скончался внезапно, прямо на перроне станции метро. По данным источника мужчине на вид около 60 лет.

На место трагедии прибыли сотрудники скорой помощи и национальной полиции Киеве. Следственно-оперативная группа полиции будет детально выяснять обстоятельства и официальную причину смерти. По предварительным данным смерть настигла не в следствии насильственной смерти. Окончательно причину смерти установит следствие.

В метро Киева остановлено движение поездов из-за смерти человека (видео: facebook.com/ДТП. Киев)

Ранее мы писали о том, что недавно в метро Харькова в один день обнаружили сразу два трупа.

Напомним, что в Киеве на станции метро "Площадь Льва Толстого" начался ремонт.