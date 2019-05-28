Смертельное селфи: трагедия с ребенком под Запорожьем попала на видео

Ребенок умер от удара током на крыше вагона поезда. К трагедии привело желание сделать яркое селфи. В сети показали видео ужасного инцидента (предупреждаем, что оно может шокировать зрителя).

Как говорится в комментарии запорожского паблика "onenewszp" к жуткому ролику, трагедия произошла возле грузовых поездов на пункте Плавни-Грузовые в Васильевском районе под Запорожьем.

"Сделал селфи. Плавни грузовые. А ребенок", - указано в сообщении.

Фото: скриншот

Двое подростков, которые гуляли на ж/д путях, решили сделать селфи. В погоне за необычным кадром один из них залез на крышу, а второй снимал внизу.

Как только ребенок взобрался наверх, его ударило током. После яркой вспышки мальчик упал на крышу вагона, а его друг начал убегать со всех ног.

Видео: instagram.com/onenewszp

Пользователи сети в комментариях к видео эмоционально высказывают негодование, что ради эффектного снимка дети подвергают себя смертельной опасности.

Какие ко**еные люди, постоянно показывают, что на поездах высокие напряжение, нет, д**илы, надо сделать селфи....

21 век, а люди не стараются умнеть, читать книги, развиваться. Легче же не думать головой, лазить где не надо, и не думать о своей безопасности...

Нужно признать, что случаи, когда подростки погибают в похожих ситуациях, действительно происходят не редко. Так, около месяца назад в больнице скончался 13-летний мальчик из Харьковской области, который получил ожоги 80% тела после попытки сделать селфи на линии электропередач, которые находятся под напряжением 110 тысяч вольт. Тогда двоих подростков ударило током во время селфи. Со вторым ребенком, который получил незначительные травмы, все в порядке.

В апреле под Харьковом в поселке Селекционное 13-летний школьник упал с железнодорожного моста из-за селфи с друзьями.

В ноябре 2018-го в Кировоградской области шестиклассник получил сильнейший удар током на крыше поезда, на который он залез в надежде сделать красивое селфи.

Также мы писали о том, что в Одесском областном ожоговом центре умер 17-летний подросток, который вместе с другом залез на электричку в Белгород-Днестровском, чтобы сделать селфи.